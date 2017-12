Olimpia suspende equipe por 60 dias O presidente do Olimpia, Osvaldo Domíngues, decidiu nesta sexta-feira afastar quatro jogadores e suspender o restante do elenco por 60 dias. O dirigente do clube paraguaio alega que os atletas se recusaram a viajar ao Brasil para a pré-temporada. Os jogadores fizeram o protesto por causa de salários atrasados e por causa de uma multa em seus vencimentos. Alguns acusam o técnico uruguaio Luis Cubilla de provocar a situação. O sindicado dos atletas considera as punições ilegais.