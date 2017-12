Olímpia também é líder na Copa Estado A 12ª rodada da Copa Estado de São Paulo foi completada neste domingo com nove jogos. A maior surpresa foi a derrota do Marília-B para o Mirassol, por 2 a 1. O Olímpia, agora com 24 pontos, aproveitou para assumir a liderança do Grupo 3 após golear o Araçatuba, por 4 a 0. O Santo André, líder absoluto do Grupo 1, no sábado manteve seu ritmo forte ao vencer o Nacional, por 2 a 0, sábado. Domingo pela manhã, o Atlético Sorocaba empatou em casa, em 1 a 1, com São Caetano-B. O ECO-Osasco venceu em casa, por 1 a 0, ao São Bent o, enquanto o São Paulo-B também fez 1 a 0 no Juventus. No Grupo 2, o Ituano vacilou em casa ao empatar com o XV de Piracicaba, em 2 a 2. O XV parece que, aos poucos, vai montando o time para a disputa do Brasileiro da Série C. Pelo Grupo 4, Barretos e Francana empataram em 1 a 1. Confira os resultados da 12ª rodada: Guarani-B 3 x 0 Ferroviária, Nacional 0 x 2 Santo André, Rio Claro 1 x 0 Palmeiras-B, Noroeste 2 x 0 Paraguaçuense, Rio Preto 1 x 1 América, Taquaritinga 0 x 1 Comercial, Internacional de Bebedouro 1 x 0 Matonense, São Paulo-B 1 x 0 Juventus, Atlético Sorocaba 1 x 1 São Caetano-B, E CO 1 x 0 São Bento, Ituano 2 x 2 XV de Piracicaba, Rio Branco 1 x 0 XV de Jaú, Mirassol 2 x 1 Marília-B, Barretos 1 x 1 Francana, Olímpia 4 x 0 Araçatuba e Jaboticabal 1 x 1 Sertãozinho. Classificação: Grupo 1 1)Santo André 33; 2) Atlético Sorocaba 22; 3) Juventus 19; 4) São Paulo B 15; 5) São Caetano B 14; 6) ECO 13; 7) São Bento 11; 8) Nacional 5. Grupo 2 1)Ituano 25; 2) Rio Branco 19; 3) Guarani-B 18; 4) Ferroviária e Rio Claro 16; 6) Palmeiras B e XV de Piracicaba 15; 8) XV de Jaú 5. Grupo 3 1) Olímpia 24; 2) Marília-B 22; 3) Araçatuba 20; 4) Noroeste 17; 5) América 15; 6) Mirassol 14; 7) Rio Preto 13; 8) Paraguaçuense 5; Grupo 4 1) Comercial 29; 2) Matonense 23; 3) Sertãozinho 19; 4) Barretos 18; 5) Jaboticabal 17; 6) Francana 10; 7) Inter Bebedouro 9; 8) Taquaritinga 5.