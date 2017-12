Olímpia tenta manter a liderança No único jogo válido pela 11ª rodada da Copa Estado de São Paulo neste sábado, o Olímpia recebe o América, às 15 horas, no estádio Tereza Breda. Com 21 pontos, o time da casa tenta manter a liderança do grupo 3 - tem dois a mais que o Marília B. O América, com 11, ocupa apenas a quinta posição na tabela de classificação. A rodada será completada domingo com 11 jogos.