Olimpia: torcida faz fila por ingresso Os torcedores do Olimpia fizeram grandes filas nesta segunda-feira para comprar ingressos para a final da Copa Libertadores da América, que acontece quarta-feira, contra o São Caetano, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Ao todo, foram colocadas 37 mil entradas à venda e a torcida promete fazer a festa para o time paraguaio na primeira partida da decisão - o jogo de volta será na próxima semana, em São Paulo. Para o jogo de quarta-feira, o técnico argentino Pumpido já decidiu fazer uma mudança na equipe titular do Olimpia. O volante Juan Carlos Franco irá substituir Victor Quintana, que foi expulso na semifinal contra o Grêmio.