Olímpia vence na Copa do Interior Completando a 12ª rodada da Copa do Interior, o Olímpia venceu o Comercial por 1 a 0, neste domingo à tarde, em Olímpia. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Chuba, aos 21 minutos do segundo tempo, deixando o time da casa com 13 pontos no grupo Oeste. Já a equipe de Ribeirão Preto continua com apenas 9 pontos, em último lugar. Classificação: Grupo Oeste: 1) Bandeirante, Marília e Noroeste - 20 pontos; 4) Mirassol - 17; 5) Francana - 15; 6) Rio Preto - 14; 7) Olímpia - 13; 8) Comercial - 9. Grupo Leste: 1) União Barbarense - 27; 2) XV de Jaú - 24; 3) Juventus - 23; 4) Nacional - 16; 5) Inter de Limeira - 15; 6) Sãocarlense - 13; 7) Portuguesa Santista e São Bento - 11.