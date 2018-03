Olímpia vence Nacional em São Paulo Abrindo a rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, neste sábado, na capital, o Olímpia não tomou conhecimento do Nacional e venceu o jogo por 3 a 1. Os gols do Olímpia foram marcados por Paulinho, Silva e Luís Carlos, enquanto Benê descontou para o time da casa. Com este resultado o Olímpia subiu para a terceira colocação, com 28 pontos, e o Naça permaneceu na sétima posição com 24 pontos. A rodada será completada neste domingo cedo com mais sete jogos. O principal deles acontece em Jundiaí, onde o líder Etti enfrenta o Juventus.