Oliveira e Autuori interessam ao Flu O superintendente-técnico de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, ainda negocia a contratação de um técnico para o clube. O dirigente afirmou que não há motivos para pressa na escolha do novo treinador. Oswaldo de Oliveira e Paulo Autuori são os favoritos para o cargo. A diretoria Tricolor desmentiu que tivesse sido procurada por dirigentes do Sporting e Benfica, ambos de Portugal, para a compra dos passes do atacante Magno Alves e do lateral-esquerdo Paulo César. Hoje o site de um jornal português divulgou o suposto interesses dos clubes locais nesses jogadores.