Oliveira faz 3 na vitória do Valencia O Mallorca não vai se esquecer tão cedo de Ricardo Oliveira. No jogo deste domingo, fora de casa, o atacante do Valencia foi um pesadelo para seus marcadores na vitória por 5 a 0. Logo no primeiro minuto, sofreu um pênalti que causou a expulsão de Niño e originou o gol de Jorge Lopez. Depois, marcou três gols. O último gol da noite foi marcado por Xisco. O resultado colocou o Valencia na primeira posição, ao lado do Real Madrid, com 23 pontos. Mas o time leva vantagem no saldo de gols (16 a 14). Barcelona e Real Sociedad fizeram a partida mais emocionante do campeonato e empataram por 3 a 3 em San Sebastián. As duas equipes jogaram no ataque e criaram muitas chances de gol. O Barça saiu na frente com um gol de cabeça de Thiago Motta depois de cruzamento de Ronaldinho Gaúcho, mas o time da casa virou com gols de Jauregi e De Pedro. Pouco depois do segundo gol dos donos da casa, Thiago Motta foi expulso infantilmente por reclamar com o árbitro. Mas o Barça teve forças para chegar ao empate com uma bomba de Overmars. Karpin recolocou a Real na frente, mas no finalzinho Gabri definiu o placar depois de receber passe de Ronaldinho. Real segura - O Atlético de Madrid conseguiu neste domingo sua quarta vitória seguida. E foi fora de casa e de virada: 2 a 1 sobre o Betis. O destaque da partida foi o atacante Fernando Torres, de 19 anos. Ele fez os dois gols e chegou a sete na competição, um a menos que Ronaldinho - o artilheiro do campeonato. Marcos Assunção, de falta, marcou para a equipe da casa. "Fomos muito bem nas duas últimas partidas. Estamos melhorando", disse o técnico Gregório Manzano. Na rodada anterior, o Atlético tinha ganho em casa da Real Sociead por 4 a 0. A diretoria do Real Madrid deu neste domingo uma boa notícia para os torcedores: renovou até 30 de junho de 2009 os contratos do atacante Raúl, do lateral-direito Michel Salgado e do meio-campista Guti. O vínculo dos três terminaria em junho do ano que vem. " Por incrível que pareça, a renovação mais complicada foi a de Michel Salgado. Ele tinha uma ótima oferta do Chelsea e também interessava ao Manchester United e por isso estava difícil chegar a um acordo para continuar em Madri. "Perdi dinheiro, mas ganhei em outros itens. O mais importante é que continuarei neste grande clube, que era o que eu queria. É o último contrato longo da minha vida e estou feliz por ficar aqui. Gosto muito dos meus companheiros e minha família é feliz em Madri", disse o lateral. O Real voltará a campo terça-feira, quando jogará fora de casa contra o Partizan pela Liga dos Campeões.