Oliveira quer se mostrar para ex-clube O novo xodó da torcida da Portuguesa, Ricardo Oliveira, estava rindo à toa hoje na reapresentação dos jogadores da equipe, um dia depois de marcar três gols na vitória da Lusa por 5 a 2 sobre o Palmas-TO. O atacante já tem 7 gols na temporada e pretende, domingo, contra o Corinthians, pelo Rio-São Paulo, além de manter a regularidade, se mostrar para seu ex-clube. E como acontece com todo jogador brasileiro que começa a se destacar, as sondagens de clubes interessados no atacante da Lusa não param de surgir. O empresário de Ricardo Oliveira, Hamilton Bernard, confirmou que vários times já o procuraram e que "olheiros" de um clube holandês já estão desde o início do ano assistindo às partidas do jogador - não quis revelar nomes. O contrato do jogador vai até o fim de 2003, mas Bernard diz estar aberto a propostas. "De repente, se for para o bem do Ricardo, ele pode ser negociado a qualquer momento. Vamos fazer o que for melhor para o jogador." Ricardo Oliveira, no momento, quer evitar falar em propostas e diz estar concentrado na partida de domingo, contra o Corinthians, pelo Rio-São Paulo. O jogador, que está no clube desde o início de 2000, teve três passagens pelo clube de Parque São Jorge. Em 1997, 1998 e 1999 ele participou dos times de juniores e aspirantes do Corinthians, mas acabou não sendo aproveitado.