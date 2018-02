Oliveira treina no São Paulo antes de defender a seleção Depois de ser convocado por Dunga para os amistosos da seleção brasileira, o atacante Ricardo Oliveira fará alguns treinos no São Paulo, clube que defendeu na temporada passada. O jogador ganhou uma semana de folga no Milan para tratar de assuntos pessoais - a irmã do atleta ficou seqüestrada por mais de cinco meses e foi liberada apenas na semana passada. Para manter a forma física, Ricardo Oliveira fará trabalhos com o preparador do clube paulista, Sérgio Rocha, no CCT da Barra Funda. "Estou num momento pessoal muito bom e agora quero me dedicar ao trabalho", disse o atacante ao site oficial do São Paulo. "Sempre sou muito bem recebido aqui e me sinto muito bem. Posso dizer que estou em casa e com uma enorme satisfação em voltar aqui", acrescentou. Vice-campeão da Libertadores da América pelo São Paulo em 2006, o centroavante do Milan foi convocado por Dunga após Rafael Sóbis (Betis) ter sido cortado devido a uma lesão no joelho direito. Esta será a segunda vez que Ricardo Oliveira defenderá o Brasil sob o comando do novo treinador - esteve em campo por alguns minutos na vitória sobre a Suíça (2 a 1), em 15 de novembro, na Basiléia. O atacante participará dos amistosos da seleção brasileira contra Gana no próximo dia 24 de março, em Gotemburgo, e diante do Chile, três dias depois, em Estocolmo. A delegação nacional embarca na próxima quarta-feira para a Suécia.