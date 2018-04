Oliver Khan é dúvida contra a Seleção Oliver Khan corre risco de não ficar frente a frente com Ronaldo, na noite de quarta-feira, em Berlim. O goleiro batido pelo artilheiro da Copa de 2002, na final em que o Brasil venceu por 2 a 0, se recupera de inflamação na garganta e é a principal preocupação do técnico Jürgen Klinsmann. O duelo entre os dois jogadores é apresentado como grande atração da revanche da decisão do Mundial da Ásia. Khan, 35 anos, perdeu um pouco de prestígio, desde que o treinador assumiu, após a Eurocopa, já que o capitão passou a ser Michael Ballack. Mas, se conseguir se recuperar em tempo - treinou neste domingo -, deve jogar e liderar a equipe, no confronto mais aguardado no início da temporada européia de 2004-05. "É a partida dele", reconhece Klinsmann, em clara referência à vontade do goleiro de mostrar que a falha no primeiro gol de Ronaldo, no Estádio de Yokohama, foi acidente. "Se estiver bem, jogará o tempo todo", insiste o treinador. Com isso, afasta, pelo menos por enquanto, a idéia de rodízio com Lehmann, como vinha fazendo o ex-treinador Rudi Voeller. O jogo com os pentacampeões do mundo é também o primeiro grande desafio de Klinsmann, convidado recentemente a comandar a equipe anfitriã do próximo Mundial. Ele tem consciência de que, se a Seleção se comportar bem diante dos 74.315 torcedores que já compararam ingressos, ganhará confiança da crítica. "Primeiro, não penso em revanche", desconversa. "Em segundo lugar, nem é preciso motivação extra, quando se trata de jogar contra o Brasil. Um rival desse nível já é a própria motivação", avisa. Klinsmann chamou Deisler, do Bayern de Munique, afastado do futebol por um ano, por causa de profunda depressão. Também convocou Goerlitz, de 22 anos e igualmente do Bayern, para estrear e iniciar o processo de renovação. Outro destaque será Kevin Kuranyi, brasileiro naturalizado alemão que joga no Stuttgart.