Olívio Dutra quer Copa América no RS O Rio Grande do Sul quer receber a Copa América 2001, que será realizada entre 11 e 29 de julho. O secretário de Turismo do Estado, Milton Zuanazzi, encaminhou nesta quinta-feira um ofício, em nome do governo, ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, em que coloca o Rio Grande do Sul à disposição para viabilizar a competição. O secretário ressaltou, na correspondência, que o Estado não enfrenta racionamento de energia elétrica, tem estrutura esportiva e de hospedagem para abrigar o evento. O governador Olívio Dutra (PT) conversou esta tarde com seu colega de Santa Catarina, Esperidião Amin (PPB), sobre a possibilidade de o Rio Grande do Sul ser sede da copa. De acordo com o Palácio Piratini, sede do Executivo gaúcho, Amin aprovou a proposta e buscaria apoio do governador do Paraná, Jaime Lerner (PFL). Olívio afirmou, por meio de nota, que na eventual escolha do Rio Grande do Sul algumas partidas poderiam ser disputadas nos Estados vizinhos.