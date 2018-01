Olmedo na briga por vaga no Grupo 5 O Olmedo (EQU) venceu por 3 a 1 o Júnior Barranquilla (COL) nesta terça-feira e está firme na disputa pela segunda vaga do Grupo 5 da Copa Libertadores, pois chegou aos seis pontos, empatando com o próprio Júnior, ambos dividindo a vice-liderança. Os gols foram de Luis Caicedo (aos 3 minutos), Eduardo Hurtado (aos 19 minutos do segundo tempo) e Christian Gómez (aos 25 minutos do segundo tempo) para o Olmedo, enquanto que para o Júnior foi marcado por Emerson Acuña (aos 29 minutos do segundo tempo). O primeiro lugar neste grupo já do River Plate, que soma 12 pontos. Confira as classificações, os resultados e as próximas rodadas da Copa Libertadores 2005.