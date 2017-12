Olmedo vence e lidera na Libertadores A equipe do Olmedo, do Equador, venceu o América de Cali por 1 a 0 na noite desta terça-feira e manteve a liderança do Grupo 4 da Taça Libertadores da América. O único gol da partida foi marcado por Daniel Mina, aos 42 minutos do primeiro tempo. O time equatoriano soma 9 pontos, com três vitórias em quatro partidas. O grupo 4 tem ainda as equipes do Bolivar (BOL) e do Atlético Paranaense. Em outra partida desta terça à noite, o Monarcas Morelia (MEX) goleou o Sporting Cristal do Peru por 4 a 0 e chegou aos cinco pontos ganhos em três jogos. A partida é válida pelo Grupo 5, onde estão também o Nacional do Uruguai e o Vélez Sarsfield, da Argentina. Estas duas equipes também somam cinco pontos.