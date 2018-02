Olmedo vence Nacional em Montevidéu Com gols de Fernando Rodríguez e Freddy Brito, o Olmedo derrotou nesta quarta-feira o Nacional por 2 a 1, em Montevidéu. Com o resultado, o time equatoriano soma seus primeiros pontos no Grupo 5. Junior de Barranquilla e River Plate, adversários desta quinta-feira, dividem a liderança com seis pontos.