Olympiacos anuncia contratação de Zico por dois anos

O Olympiacos, da Grécia, anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Zico, que irá substituir o georgiano Temuri Ketsbaia, demitido na terça. O brasileiro entrou em um acordo por um contrato de dois anos com o clube grego.

Zico estava desempregado desde a semana passada, quando foi demitido do CSKA Moscou, da Rússia, por causa da má campanha no Campeonato Russo - o brasileiro deixou o clube na quarta colocação, com dez pontos a menos que o líder Rubin Kazan.

No Olympiacos, Zico comandará outros três brasileiros: o volante Dudu Cearense (ex-Vitória), atacante Diogo e lateral-esquerdo Leonardo (ex-Portuguesa). Nesta quarta, o clube estreia pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o AZ Alkmaar, da Holanda, sob comando do interino Bozidar Bandovic.