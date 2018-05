Olympiacos bate Arsenal e passa na Liga dos Campeões

Com 10 pontos, o Olympiacos garantiu a segunda colocação do Grupo H, que teve o clube inglês, já classificado antecipadamente, na liderança com 13 pontos. Assim, o Arsenal terá a vantagem, na próxima fase, de decidir a vaga às quartas no Emirates Stadium, em Londres.

Quem ainda tinha esperanças de classificação às oitavas era o Standard Liège, que recebeu na Bélgica o AZ Alkmaar. O time da casa precisava vencer os holandeses e torcer por uma derrota do Olympiacos. Só que não fez nem a sua parte e ficou no empate por 1 a 1 - Lens abriu o placar para o AZ e Bolat, aos 50 minutos do segundo tempo, empatou a partida.

O gol marcado no último minuto do jogo valeu para o Standard Liège uma vaga na Liga Europa (antiga Copa da Uefa), já que terminou na terceira colocação do grupo, com cinco pontos. O AZ Alkmaar ficou na lanterna, com quatro.

