Olympiacos demite treinador Zico após três jogos sem vencer

O Olympiacos demitiu nesta terça-feira o brasileiro Zico, que comandava o clube desde setembro do ano passado. A equipe não vence há três jogos no campeonato nacional, com duas derrotas e um empate sem gols - ainda assim, é vice-líder a sete pontos do Panathinaikos, com 12 rodadas para o fim da competição.

Apesar da demissão, a passagem de Zico pelo Olympiacos não pode ser considerada ruim. Afinal, o brasileiro levou a equipe às oitavas de final da Liga dos Campeões, passando em segundo lugar em seu grupo, atrás apenas do Arsenal. Na fase eliminatória, os gregos enfrentarão o Bordeaux.

Zico tinha contrato de dois anos com o Olympiacos, que deve entrar em um acordo financeiro com o treinador. O novo técnico da equipe será bósnio Bozidar Bandovic, ex-zagueiro, que atuou no clube grego entre 1997 e 1998.