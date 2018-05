Olympiakos leva título grego com seis rodadas de antecedência

Ainda é fevereiro, mas a Grécia já conheceu seu campeão da temporada 2015/2016. Numa campanha histórica, de 22 vitórias em 24 jogos, o Olympiakos antecipou de forma incrível o hexacampeonato, conquistado neste domingo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Veria, em Atenas. Faltando seis rodadas para o fim do Campeonato Grego, a vantagem para o segundo colocado é de 21 pontos.

Ao longo da campanha, o Olympiakos só perdeu um jogo, para o AEK, vice-líder, fora de casa. Também empatou com o Panionios, quinto colocado, quando jogou como visitante. De resto, só venceu, marcando 60 gols e sofrendo apenas 12. O elenco, sem nenhum nome famoso, conta com o atacante Sebá (ex-Cruzeiro) e Leandro Salino (ex-Braga).

O título é 43.º da história do Olympiakos no Campeonato Grego, torneio do qual é o maior campeão. O Panathinaikos, maior rival, está estacionado em 20 conquistas desde o último título, em 2010. Desde então só deu Olympiakos, que faturou o hexa. Nos últimos 20 anos, a equipe só não foi campeã duas vezes - também viu o Panathinaikos campeão em 2004.

Apesar da campanha histórica na Grécia, o Olympiakos caiu na Liga Europa, perdendo para o Anderlecht nos pênaltis na quinta-feira, na fase anterior à de oitavas de final. Na Liga dos Campeões, ficou em terceiro na fase de grupos, numa chave que tinha Bayern de Munique e Arsenal.