Olympiakos não sai do zero na Espanha O Olympiakos, da Grécia, time dos brasileiros Giovanni e Rivaldo, empatou nesta quarta-feira em 0 a 0 com o Deportivo La Coruña, da Espanha. Num jogo morno, com poucas chances de gols, o empate acabou sendo justo. Bom para o Olympiakos, que somou um ponto fora de casa, ruim para o La Coruña, que ainda não venceu um jogo neste início da temporada européia. Com o empate, gregos e espanhóis dividem a segunda posição do grupo A com um ponto. O líder com três pontos é o Liverpool, da Inglaterra, que venceu em sua casa o lanterna Mônaco (nenhum ponto) por 2 a 0, com gols de Djibril Cisse e Milan Baros. A próxima rodada deste grupo será no dia 28 de setembro, com os jogos Mônaco x Deportivo La Coruña e Olympiakos x Liverpool.