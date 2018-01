Olympique bate Nantes e vai à final da Copa da França O Olympique de Marselha se classificou nesta quarta-feira para a final da Copa da França ao vencer o Nantes por 3 a 0 no Estádio Velódrome, em Marselha. Dois dos três gols foram marcados por jogadores da seleção francesa: Ribery abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo e Cissé fechou aos 31 do segundo. Maoulida anotou o segundo aos 10 da etapa final. O adversário do Olympique na decisão, marcada para o dia 12 de maio, será o Sochaux, que passou pelo Montceau, da quarta divisão, na terça-feira. O time de Marselha terá a chance de se vingar da perda do título de 2006, para o Paris Saint-Germain.