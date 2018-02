Olympique bate o PSG na França O Olympique de Marselha venceu o PSG por 1 a 0, neste domingo, em Marselha, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O gol foi marcado por Cana. O resultado pôs o Olympique na sétima posição, com 17 pontos. O PSG segue em segundo, com 20, sete a menos que o Lyon, líder isolado.