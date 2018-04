Olympique bate RB Salzburg e encaminha vaga à final da Liga Europa

O Olympique de Marselha deu passo importantíssimo para ir à decisão da Liga Europa. Nesta quinta-feira, a equipe francesa recebeu o Red Bull Salzburg para a primeira partida da semifinal e fez valer o fator casa no Estádio Vélodrome, ao vencer por 2 a 0, garantindo boa vantagem para a volta, quinta que vem, na Áustria.

Com o resultado, o Olympique pode até perder por dois gols de diferença em Salzburg, desde que marque ao menos um, que estará na terceira final de Liga Europa na história - foi vice em 1998/1999 e 2003/2004. Se isso acontecer, a equipe ainda terá a vantagem de definir bem perto de casa. Afinal, a decisão deste ano acontecerá em Lyon, no dia 16 de maio.

Do outro lado, porém, o time de Marselha terá pela frente um rival que já mostrou ser capaz de viradas improváveis. Nas quartas de final, o Red Bull Salzburg perdeu por 4 a 2 para a Lazio na Itália, saiu atrás em casa e marcou quatro vezes no segundo tempo para buscar o 4 a 1 que lhe garantiria nas semifinais.

Mas nesta quinta, o Olympique foi para cima no início, disposto a fazer o fator campo se traduzir em vantagem. E não demorou para que o placar fosse inaugurado. Logo aos 14 minutos, Payet cobrou falta pela direita, Thauvin aproveitou saída atrapalhada do goleiro Walke e cabeceou para a rede.

O Salzburg, então, tomou para si o domínio das ações e ocupou o campo ofensivo. Dabbur levava perigo pela esquerda e, por ali, fez grande jogada antes de parar no goleiro aos 27 minutos. Wolf também tentou de fora da área, mas errou o alvo por pouco.

Na volta para o segundo tempo, o time austríaco seguiu em cima e teve grande oportunidade aos sete minutos. Wolf recebeu de frente para Yohann Pelé e finalizou buscando o ângulo direito. O goleiro voou para fazer grande defesa.

E quando os visitantes pareciam mais perto do gol, foi o Olympique que marcou o segundo. Aos 17 minutos, em rápida escapada pela esquerda, Clinton Njie tabelou com Payet e recebeu de volta na área para tocar na saída do goleiro e marcar belo gol.

O segundo gol esmoreceu o Salzburg, que até seguiu pressionando, mas já sem o mesmo ímpeto. Mesmo assim, teve uma última grande oportunidade. Aos 31 minutos, Gulbrandsen recebeu cruzamento da esquerda, aproveitou cochilo da defesa e apareceu no meio da área sozinho para acertar a trave.