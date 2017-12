Olympique confirma Pernambucano A assinatura de um contrato de cinco anos do meia brasileiro Juninho Pernambucano com o Olympique de Lyon foi confirmada hoje após autorização concedida pela Confederação Brasileira de Futebol, informaram hoje em Lyon fontes do clube francês. Antonio Augusto Ribeiro Júnior, de 26 anos, "está livre com relação ao Vasco, conforme decisão do Tribunal Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao qual o jogador recorreu para solucionar uma disputa com seu ex-clube", informou o Olympique em comunicado. Juninho já está treinando em seu novo clube.