Olympique contrata dois brasileiros O Olympique de Marselha anunciou nesta terça-feira a contratação de dois jogadores brasileiros. O clube francês comprou o passe do atacante Fernandão, que era do Goiás, por US$ 4 milhões, e acertou com o Tenerife o empréstimo do lateral-esquerdo André Luís por US$ 1 milhão. Agora, já são 21 os jogadores do Brasil inscritos na Primeira Divisão francesa. André Luís estava nos planos do Corinthians, que pretendia prorrogar seu empréstimo por pelo menos mais um ano. Caso o Olympique queira contratá-lo em definitivo, terá de pagar mais US$ 10 milhões. Fernandão, de 23 anos, acertou contrato por cinco temporadas com o clube francês. Ele voltará a jogar com Dill, com quem atuava no Goiás.