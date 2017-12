Olympique de Marselha demite técnico O Campeonato Francês entrará neste sábado em sua quinta rodada, mas a crise já se instalou no Olympique de Marselha, 16º colocado com apenas dois pontos. Nesta sexta-feira à noite, o diretor-esportivo Bernard Tapie demitiu o técnico Jose Anigo. Na partida deste sábado contra o Bastia, fora de casa, o time será dirigido interinamente pelo ex-jogador iugoslavo Josip Skoblar. Dois jogadores brasileiros do Olympique têm sido muito criticados pelos torcedores: os atacantes Dill e Fernandão. Em Paris, o PSG receberá o Rennes. As duas equipes dividem a sétima posição com seis pontos. O técnico Luis Fernandez terá o retorno do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que não jogou contra o Brescia no meio da semana (a equipe francesa empatou por 1 a 1 na Itália e se classificou para a Copa da Uefa) por não estar inscrito na Copa Intertoto. Mas ele corre o risco de não poder escalar o atacante Anelka, machucado. Outros jogos deste sábado: Bordeaux e Auxerre; Guingamp e Nantes; Sedan e Metz; Troyes e Lyon; Montpellier e Sochaux; Lorient e Monaco. Domingo: Lens e Lille.