Olympique de Marselha e PSG vencem e pressionam líderes

O PSG avançou para o quarto lugar após Sylvain Armand marcar aos 28 minutos e Mathieu Bodmer ampliou 10 minutos depois.

Franck Tabanou diminuiu para o Toulouse após o intervalo para proporcionar um final nervoso no Parc des Princes.

O Stade Rennes voltou à liderança no sábado com uma vitória por 2 x 0 sobre o Lens, mas o Lille pode retomar a ponta caso vença em casa o Lyon.

O terceiro colocado Olympique de Marselha, que empatou em casa por 0 x 0 com o Manchester United na quarta-feira na partida de ida pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões, saiu perdendo aos 34 minutos quando Julien Feret chutou cruzado quase sem ângulo.

O treinador Didier Deschamps estava visivelmente aborrecido, orientando seus jogadores à beira do campo quanto à defesa, mas seu humor mudou quando Ayew empatou antes do intervalo.

O atacante, que jogou porque Andre-Pierre Gignac ainda está machucado, marcou outra vez a três minutos do fim aproveitando um rebote do goleiro do Toulouse.

Completando a rodada do campeonato francês, o Bordeaux bateu o ameaçado pelo rebaixamento Auxerre por 3 x 0.

Apesar da vitória, a especulação continua a respeito do futuro de Jean Tigana no comando do Bordeaux, pois ele pode deixar o clube após reunião com o presidente na segunda-feira.