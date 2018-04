Olympique de Marselha ganha com gol de Brandão Com gol do atacante brasileiro Brandão, o Olympique de Marselha derrotou o Lille por 1 a 0, neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Francês. A vitória levou o time à liderança, ao lado de Nancy e Bordeaux, todos com seis pontos ganhos.