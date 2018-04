Olympique de Marselha goleia e assume a vice-liderança do Francês

O Olympique de Marselha ultrapassou o Paris Saint-Germain na segunda colocação do Campeonato Francês ao vencer o Toulouse por 6 a 1 nesta sexta-feira. A equipe abriu 3 a 0 em 20 minutos e foi para o intervalo vencendo por 4 a 0, com uma atuação arrasadora.

O atacante belga Michy Batshuayi marcou dois gols, Baptiste Aloe fez um e François Moubandje marcou contra, todos no primeiro tempo.

Wissam Ben Yedder diminuiu para o Toulouse, que jogava em casa, aos 31 do segundo tempo, mas dois minutos depois Andre Ayew fez 5 a 1. Andre-Pierre Gignac fechou o placar a um minuto do final da partida.

Com o resultado, o Olympique empatou com o PSG em pontos, mas ganha no saldo de gols, e ficou a um ponto do líder Lyon, que visita o Montpellier no domingo.