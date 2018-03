Olympique derrota Inter de Milão na Uefa O Olympique de Marselha derrotou a Inter de Milão por 1 a 0, nesta quinta-feira, em casa, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa da Uefa. O Valência conseguiu o melhor resultado do dia: venceu o Bourdeaux, por 2 a 1, de virada, na França. Outros jogos: Celtic 1x1 Villarreal e PSV Eindhoven 1x1 Newcastle. Os jogos de volta serão no dia 14.