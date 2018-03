Olympique e Newcastle nas semifinais Valência e Villareal, da Espanha, Olympique de Marselha, da França, e Newcastle, da Inglaterra, se classificaram nesta quarta-feira para as semifinais da Copa da Uefa, segundo torneio de clubes mais importante da Europa. Na luta pelo título, Valência e Villareal farão o clássico espanhol, enquanto que o Olympique enfrentará o Newcastle. As semifinais serão nos dias 22 de abril e 6 de maio. Os brasileiros Belletti e Sonny Anderson foram decisivos na vitória do Villareal por 2 a 0 sobre o Celtic, da Escócia, em casa. Anderson marcou o primeiro gol, de cabeça, após cruzamento de Belleti, aos 6 minutos. Na etapa final, aos 23, Anderson fez o passe para Roger ampliar o placar e colocar o time espanhol pela primeira vez na semifinal do torneio. O Valência repetiu o placar do jogo de ida e derrotou o Bordeaux, da França, por 2 a 1, em casa. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Pellegrino, aos 7, e Rufete, aos 15, marcaram para os franceses. O brasileiro Eduardo Costa, aos 27, descontou. Mesmo atuando em Milão e sem seu principal atacante, Drogba, lesionado, o Olympique suportou a pressão do público de 36 mil pessoas, foi mais competente que a Inter e repetiu o placar do primeiro jogo, na França. Meriem, aos 29 do segundo tempo, marcou o gol que classificou o time francês. Newcastle e PSV fizeram jogo movimentado, mas os ingleses confirmaram o favoritismo com a vitória por 2 a 1. Shearer abriu o placar, aos 9 minutos. Na segunda etapa, Kezman, aos 7, de pênalti, empatou, mas Gary Speed, aos 21, definiu o marcador a favor do Newcastle. Na ida, na Holanda, houve empate por 1 a 1.