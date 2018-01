Olympique é o "campeão de inverno" O Olympique de Marselha sagrou-se ?campeão de inverno? na França, ao empatar, por 1 a 1, com o Monaco, nesta sexta-feira. A equipe alcançou os 35 pontos, um a mais que Nice e Guingamp. O Monaco abriu o placar por meio do atacante croata Dado Prso, aos 41 minutos do primeiro tempo. Mas, aos 17 minutos da segunda etapa, Daniel Van Buyten empatou com um forte chute de 30 metros. Demais resultados da rodada desta sexta-feira: Sochaux 3 x 0 Lens, Bastia 3 x 1 Nantes, En Avant Guingamp 3 x 1 Ajaccio, Lille 1 x 0 Le Havre, Sedan 1 x 1 Olympique Lyon, Strasbourg 0 x 0 Nice e Troyes 0 x 1 Stade Rennes.