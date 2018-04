Olympique e PSG avançam na Copa da França

O Olympique de Marselha também não teve qualquer dificuldade para vencer. O time nem precisou de muito esforço para superar o Trelissac, da quinta divisão francesa, por 2 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Ben Arfa, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Cheyrou, aos 30 minutos da etapa final. A surpresa do domingo foi o triunfo do Plabennec, da terceira divisão, sobre o Nice, da elite francesa, por 2 a 1.

O sorteio definiu os confrontos da próxima fase da Copa da França. No duelo mais interessante, o Lyon vai duelar com o Monaco. O Bordeaux vai enfrentar o Ajaccio, da segunda divisão, e o Olympique de Marselha vai duelar com o vencedor de Lens e Compiègne.

Confira os resultados dos jogos disputados neste domingo:

Lattes 0 x 1 Angers

Versailles 0 x 3 Beauvais

Bonchamp 0 x 2 Guingamp

Plabennec 2 x 1 Nice

Trelissac 0 x 2 Olympique de Marselha

Paris Saint Germain 5 x 0 Aubervilliers