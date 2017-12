Olympique e Valencia vão decidir Uefa Olympique Marselha e Valencia decidirão, dia 19 em Gotemburgo, o título da Copa Uefa. O time francês garantiu nesta quinta-feira volta à final do torneio europeu (em 99 perdeu por 3 a 0 para o Parma), ao bater o Newcastle por 2 a 0, em casa. Os gols foram marcados por Drogba, aos 18 minutos do primeiro tempo e aos 37 da etapa final. O Valencia se beneficiou com o 1 a 0 no Villarreal, em duelo espanhol, gol de Mista, de pênalti, aos 16 do 1.º tempo.