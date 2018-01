Olympique ganha a primeira na França Depois de cinco rodadas, finalmente o Olympique de Marselha soube o que é vitória no Campeonato Francês. Neste domingo, no jogo que fechou a sexta rodada, o time bateu o Sochaux, fora de casa, por 1 a 0, gol de Oruma. Com o resultado, o Olympique foi a cinco pontos e à 16ª posição na tabela. O Sochaux é o 15º, também com cinco pontos, mas com dois gols a mais de saldo.