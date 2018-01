Olympique ganha clássico com o PSG No clássico do Campeonato Francês deste sábado, o Olympique de Marselha venceu, em casa, o Paris Saint-Germain por 1 a 0, com gol de Bakayoko, aos 13 minutos do segundo tempo. As equipes são as duas maiores rivais da França e não vivem boa situação na competição - PSG está em 12º na classificação geral e o Olympique, em 14º. Outros resultados da rodada: Guingamp 0 x 1 Lille; Lens 1 x 2 Rennes; Saint-Etienne 0 x 2 Sedan; Monaco 2 x 1 Bastia; Toulouse 1 x 1 Lyon e Trouyes 3 x 2 Metz.