Olympique ganha e ainda sonha com taça É muito difícil, mas o Olympique de Marselha ainda tem chance de ser campeão francês nesta temporada. Isso graças à vitória por 1 a 0 sobre o Bastia, na casa do adversário, e por ter chegado aos 46 pontos na classificação, assumindo provisoriamente a vice-liderança e ficando a 7 pontos do líder Lyon, que tropeçou na sexta-feira ao empatar por 1 a 1 com o Monaco. Ainda faltam 12 rodadas para o término da competição. Os outros resultados dos jogos de sábado foram (entre parênteses a atual pontuação): Strasbourg (27) 3 x 1 Paris Saint-Germain (30); Caen (25) 2 x 2 Ajaccio (24); Lens (34) 2 x 0 Nantes (27); Rennes (35) 4 x 1 Nice (29) e Toulouse (38) 1 x 0 Bordeaux (32). Brasileiros - A rodada teve dois gols de brasileiros, ambos no jogo do Ajaccio: André Luiz (ex-Corinthians e São Paulo) e Lucas (ex-Ponte Preta). Lucas, por sinal, está na disputa pela artilharia com oito gols marcados. O artilheiro é Pagis, do Strasbourg, com 12 gols marcados.