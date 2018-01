Olympique ganha jogo isolado na França O Olympique de Marselha ganhou por 2 a 0 do Nice neste domingo, no jogo isolado do Campeonato Francês, complemento da 21.ª rodada. Os dois gols do Marselha foram marcados por Luyindula, aos 3 e 15 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Olympique é o 5.º colocado, com 35 pontos, e o Nice é o 12.º, com 26 pontos.