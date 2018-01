Olympique goleia e lidera na França O Olympique de Marselha goleou o Le Mans por 5 x 0 neste sábado, em partida válida sexta rodada do Campeonato Francês. Com esse resultado, a equipe subiu para 15 pontos e assumiu a liderança isolada da competição. O Mônaco, que empatou com o Lille por 1 a 1 continua na segunda colocação. O atacante Élber fez o único gol do Lyon no empate por 1 a 1 com Auxerre. A rodada ainda teve os seguintes resultados: Bastia 4 x 2 Guingamp; Bordeaux 1 x 3 Sochaux; Metz 2 x 1 Montpellier; e Strasbourg 3 x 2 Ajaccio. Neste domingo, PSG X Toulouse completam a rodada.