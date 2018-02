Olympique Lyon garante vaga nas oitavas da Liga dos Campeões Com dois gols de Karim Benzema nos últimos cinco minutos de jogo, o Olympique de Lyon venceu o Rangers por 3 x 0 na quarta-feira e assegurou uma vaga no mata-mata da Liga dos Campeões. Os visitantes franceses abriram o placar aos 16 minutos, quando o centroavante Sidney Govou aproveitou um rebote depois de um cruzamento de Benzema, espalmado pelo goleiro Allan McGregor. O time escocês precisava apenas do empate para se classificar, mas desperdiçou suas chances e no final ainda perdeu Jean Claude Darcheville, expulso após uma entrada no meia sueco Kim Kallstrom. Benzema aproveitou a fragilidade do Rangers e marcou aos 40 e aos 43 do segundo tempo --numa falha do zagueiro Carlos Cuellar e num chute baixo a 25 metros do gol, respectivamente. O Lyon termina seu grupo atrás do Barcelona, que venceu o Stuttgart por 3 x 1 e já estava classificado. Terceiro no grupo, o Rangers terá o consolo de disputar a Copa da Uefa. Mesmo sem marcar gols, o meia brasileiro Juninho foi um dos destaques, fazendo pelo menos duas boas jogadas --um chute de 25 metros, que obrigou McGregor a se esticar todo, e um outro que bateu no travessão. A melhor chance do Rangers provavelmente saiu a 10 minutos do final, quando Darcheville chutou na trave, a 6 metros do gol.