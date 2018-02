Olympique Marselha vence e já é terceiro no Francês Jogando fora de casa, o Olympique Marselha conquistou um importante resultado ao bater o Rennes, por 2 a 0, neste domingo, pela 20.ª rodada do Campeonato Francês. Cisse e Maoulida marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Olympique Marselha assumiu a terceira posição na classificação, com 33 pontos, empatado com o Sochaux - que foi derrotado pelo Auxerre, por 1 a 0, no sábado. O Rennes segue com 25 pontos e terminou a rodada na 12.ª colocação. Resultados de sábado: Paris Saint-German 1 x 2 Valenciennes Lens 1 x 1 Lille Auxerre 1 x 0 Sochaux Bordeaux 1 x 1 Lorient Le Mans 2 x 0 Troyes Nantes 1 x 0 Nice Sedan 2 x 2 Nancy Toulouse 2 x 0 Lyon Domingo: Saint-Etienne 0 x 1 Monaco Rennes 0 x 2 Olympique Marselha