Olympique oficializa compra de Barthez O Olympique de Marselha oficializou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Fabien Barthez junto ao Manchester United. O campeão mundial de 1998 assinou um contrato até 2006 com o clube francês. Os valores da transação não foram divulgados. Barthez chegou ao Olympique em janeiro, por empréstimo, uma vez que figurava como terceiro goleiro no time inglês.