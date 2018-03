Olympique pega Sochaux de olho no Lyon O Olympique de Marselha, vice-líder com 62 pontos, visita o Sochaux, neste sábado, pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Francês, ainda com esperança de conquistar o título. O Monaco, em terceiro lugar com 61, recebe o Montpellier, e também sonha com a hegemonia nacional. Ambos precisam ganhar e ainda torcem para que domingo, o Lyon, na ponta com 64, tropece em casa no clássico com o Paris Saint-Germain, 8º colocado com apenas 53 pontos.