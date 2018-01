Olympique perde e aprofunda crise O Metz garantiu a sua permanência na primeira divisão do campeonato francês ao vencer o Olympique de Marselha por 1x0, pela 32ª rodada. O gol foi marcado pelo meio campo Mário Espartero aos 20 minutos do segundo tempo, com um chute da entrada da área. O Olympique, por sua vez, afundou na crise: de 32 jogos disputados até agora, perdeu 16 e está em 15º lugar, com 36 pontos. A vitória colocou o Metz em 11º lugar, com 40 pontos. O Nantes lidera a competição, com 59 pontos.