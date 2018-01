Olympique se isola na liderança O Olympique de Marselha assumiu a liderança isolada do Campeonato Francês, ao derrotar, por 2 a 0, neste sábado, o Ajaccio, no campo do adversário, em partida válida pela 27ª rodada. A equipe soma 48 pontos, dois a mais que o Monaco, que só empatou, sem gols, com o Rennes. Confira outros jogos deste sábado: Burdeos 0 x 2 Bastia, Le Havre 2 x 1 Sedan, Lille 0 x 2 Lens, Lyon 0 x 0 Troyes, Nice 2 x 2 Sochaux, Paris Saint-Germain 1 x 3 Montpellier e Estrasburgo 3 x 1 Guingamp.