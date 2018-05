Olympique vence e fica na vice-liderança do Francês Eliminado da Liga dos Campeões da Europa, o Olympique de Marselha superou a desilusão amargada no torneio continental ao se recuperar no Campeonato Francês. O time obteve o feito ao vencer o Boulogne por 2 a 0, neste sábado, em casa. Com o resultado, o time assumiu a vice-liderança da competição, com 28 pontos. O Boulogne, com 12, segue na zona de rebaixamento.