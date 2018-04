Olympique vence e segue perto do Bordeaux na França O Olympique de Marselha cumpriu o seu papel e se manteve próximo do líder Bordeaux ao derrotar o Montpellier por 4 a 2, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Com o triunfo, a equipe assumiu provisoriamente a segunda colocação, com 14 pontos, dois a menos do que o atual campeão. O Montpellier segue com 11.