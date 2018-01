Olympique volta à liderança na França Com a vitória sobre o Rennes, por 2 a 0, nesta terça-feira, em jogo válido pela 22ª rodada, o Olympique de Marselha retomou a liderança do Campeonato Francês. Ibrahima Bakayoko e Daniel van Buyten fizeram os gols da equipe, que soma 38 pontos. O Nice, com um ponto a menos, visita nesta quarta-feira o Montpellier. Outros jogos desta quarta-feira: Sochaux x Monaco, Bastia x Lyon, Paris Saint-Germain x Le Havre e Sedan x Ajaccio. Lens x Nantes, Estrasburgo x Burdeos e Troyes x Lille foram adiados por causa do mau tempo.