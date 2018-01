Olympique x PSG, clássico da crise Olympique x Paris Saint-Germain tornou-se, nas últimas décadas, o principal jogo do Campeonato Francês. Desta vez, o encontro entre rivais tradicionais, neste sábado, no estádio Velodrome, em Marselha, será o clássico da crise. As duas equipes se transformaram nos maiores fiascos da temporada de 2000/2001 e lutam para não afundar mais. O PSG tem 33 pontos, está em nono lugar e aos poucos vai saindo de todas as competições de que participa. O OM é o 14º colocado, conseguiu apenas 29 pontos e se aproxima com perigo da zona de rebaixamento, na qual se encontram Metz (27 pontos), Saint-Étienne (25) e Estrasburgo (22). Na França, caem os três últimos. O Paris Saint-Germain já caiu na Copa da França, na Copa da Liga Francesa e está em último lugar no seu grupo na Liga dos Campeões. Mas o técnico Luis Fernandez está otimista. A empolgação do treinador veio justamente com o empate de 1 a 1 com o Milan, no torneio europeu. Em sua avaliação, o desempenho em Milão foi sinal de que a reação já começou. "Iniciamos nova etapa, bem melhor da que vivemos até agora", anunciou Fernandez, ex-titular do próprio PSG. O espanhol Javier Clemente, antigo treinador da seleção de seu país, não anda empolgado, mas também evita falar em crise. O técnico contratado para tirar a equipe de Marselha do buraco acha que não há nada de extraordinário no clássico deste sábado. "Será um jogo um pouco mais quente, por causa das circunstâncias", avaliou. "O que posso dizer mais? Nada, porque os jornais vão tirar proveito de minhas palavras." O Lille, 44 pontos e um dos líderes do Campeonato Francês, será uma das atrações desta noite de sábado, na 27ª rodada da temporada, ou a 10ª do returno. O Lille visita o Guingamp, 38 pontos e com pretensões de garantir lugar na Copa da Uefa. O Nantes, também com 44 pontos, fecha o final de semana, ao receber o Estrasburgo no domingo. Os demais jogos da rodada: Sábado ? Lens (32) x Rennes (36), Saint-Étienne (25) x Sedan (43), Monaco (32) x Bastia (38), Toulouse (27) x Lyon (42) e Troyes (35) x Metz (27); Domingo ? Bordeaux (43) x Auxerre (37).