Omã vence Síria nas eliminatórias A seleção de Omã passou nesta sexta-feira para a fase final das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002, após vencer a Síria por 2 a 0, gols de Mubarak e Shaaban. Os sírios terminaram a campanha no Grupo 1 com 13 pontos, 3 atrás de Omã. Catar, Bahrein, Iraque, Usbequistão, Emirados Árabes e Arábia Saudita também conseguiram classificação para a fase final. Neste sábado, serão realizados mais três jogos: Filipinas x Laos, Líbano x Paquistão e Tailândia x Sri Lanka.